وزير ألماني: إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة لا يعني دخولنا في الحرب

صرح وزير العدل وحماية حقوق المستهلكين الألماني ماركو بوشمان، بأنّ إمدادات الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا لا تعني دخول بلاده في الحرب.



وقال في حديث لصحيفة «بيليد»، اليوم السبت: «يحظر ميثاق الأمم المتحدة الحروب من حيث المبدأ باستثناء واحدة، وهي الحرب الدفاعية. وهذه هي الحرب التي تجريها أوكرانيا»، وفق شبكة «روسيا اليوم».



وأضاف: «إذا كانت تتمتع بالحق في الدفاع عن النفس، فإن الدعم من خلال إمداد الأسلحة لا يمكن أن يؤدي إلى حقيقة أن من يوفر هذه الأسلحة (لأوكرانيا) سيصبح طرفا مشاركا فيها".



والاثنين الماضي، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن كييف تحتاج إلى الأسلحة الثقيلة، معبرة عن اعتقادها أن هذا ليس وقتا للأعذار في هذا الأمر.