موسيماني: لست أفضل مدرب في أفريقيا

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مال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي للتواضع الشديد قبل مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، مساء السبت، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

قال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "لست أفضل مدرب في أفريقيا، لم أقل أنني الأفضل، ولن أقول ذلك، فالمدرب الأفضل هو من يفوز بكل المباريات".

وتأهل الأهلي لهذه المرحلة بحلوله وص بالمجموعة الأولى، حيث جمع 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارتين أمام صن داونز، المتصدر.

أضاف بيتسو "الرجاء فريق قوي، فهو تصدر مجموعته، بينما لم ننجح في ذلك، لذا لابد من احترامه".

وشدد المدير الفني للأهلي "لقد خسرنا مباراتين في مرحلة المجموعات، والآن نحن في المرحلة الأصعب، لا توجد رفاهية للخسارة في مباراتي الرجاء".

يذكر أن بيتسو موسيماني قاد الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الأخيرين، ويتطلع للقب الثالث على التوالي والرابع في مسيرته.

وسبق للمدرب الجنوب أفريقي أن فاز باللقب مع فريقه السابق، صن داونز، عام 2016 بالفوز على الزمالك بنتيجة (3-1) في مجموع المباراتين.