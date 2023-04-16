وكيل زراعة الغربية يتفقد الإدارة الزراعية بمركز سمنود

قام الدكتور خالد علي أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الأحد، بزيارة الإدارة الزراعية بمركز سمنود.



وتفقد وكيل الزراعة جميع الأقسام لمتابعة سير وانتظام العمل، كما تفقد الحقل الإرشادي، ومشروع نحل العسل، ومصنع الأعلاف، والتقى برؤساء الأقسام والعاملين بالإدارة الزراعية، وهنأهم بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك.



كما تم مناقشة الاستعداد لموسم حصاد الذهب الأصفر لموسم 2023، ومتابعة عملية التوريد،

مؤكدا ضرورة إنهاء التعديل الحيازي للمساحات المسجلة على المنظومة، قبل تنفيذ أعمال الحصر الإلكتروني لها ومطابقتها مع سجلات الجمعية، ومراجعة منظومة كارت الفلاح مع بداية الموسم الصيفي، والتأكيد على منظومة حوكمة السماد؛ لضبط عملية توزيع الأسمدة ومراقبة حركتها.



كما تم التنبيه على ترغيب المزارعين في الزراعات التعاقدية، من فول الصويا، وعباد الشمس، والكتان، والسمسم، والذرة الصفراء، والذرة البيضاء، مشيرا إلى ضرورة التزام مشرفي الأحواض بمتابعة الحصر على الطبيعة.



وشدد وكيل زراعة الغربية على ضرورة التصدي على التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم والإزالة الفورية لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعامل بجدية مع أي بلاغ، وتشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة، والتواصل الدائم مع المديرية؛ لمتابعة أي تعدي قد يحدث خلال إجازة عيد الفطر المبارك.