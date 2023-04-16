الجيش الصومالي: مقتل عدد من قيادات وعناصر مليشيات الشباب بمحافظات غلغدود وبودبود

تمكنت قوات الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية الصومالية في عملية عسكرية خاصة جرت في منطقتي عيل قنسح، وعيل هيون التابعتين لمحافظة غلغدود من قتل عدد من قيادات مليشيات الشباب.

وأفادت وكالة ألأنباء الصومالية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الصومالية نجحت في قتل القيادي المدعو "عرتن إلي" كما دمر الجيش قواعد في تلك المناطق.

وتشن القوات المسلحة وقوات المقاومة الشعبية في الصومال عمليات ضد الخلايا الإرهابية في عدة مناطق من محافظة غلغدود، حيث استعادت القوات الحكومية عددا من المناطق والمديريات الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، قتلت قوات الجيش الوطني 9 عناصر من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية جرت في قرية هبر غعلو التابعة لمنطقة بودبود التي تم تحريرها، كما تمكنت القوات المسلحة من تدمير قواعد تابعة للحركة.