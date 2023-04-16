بوريل: أي تغيير بالقوة في تايوان سيكون غير مقبول

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في إيجاز عبر الانترنت، قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في منتجع كارويزاوا باليابان، إن أي تغيير بالقوة في تايوان سيكون غير مقبول.

وأضاف بوريل أنه يجب الاستمرار في إشراك الصين في القضايا العالمية والتعاون لتجنب أزمة الديون، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي مهتم بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وأضاف بوريل أن هناك حاجة إلى دعم أكبر وأسرع لأوكرانيا.

يشار إلى أن بوريل أصيب بفيروس كورونا ولم يتمكن من حضور الاجتماعات شخصيا.

وتعتبر الصين تايوان، التي يبلغ تعداد سكانها 23 مليون نسمة، جزءا من جمهورية الصين الشعبية وتهدد باحتلالها. ومع ذلك تتمتع الجزيرة بحكومة مستقلة منذ أكثر من 70 عاما.

وألزمت الولايات المتحدة نفسها بتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان منذ عام 1979، وهو ما يعني حتى الآن تسليم أسلحة لها في الغالب.