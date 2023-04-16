وصول سفينة تحمل 42 ألف طن قمح إلي ميناء دمياط قادمة من روسيا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً أكد فيه، استقبال الميناء لـ15 سفينة متنوعة، بينما غادرته 13 سفينة.

كما وصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 36 سفينة، منها السفينة (SEA STAR 74) والتي ترفع علم بالاو، ويبلغ طولها 190 مترا، وعرضها 31 مترا، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ42000 طن من القمح، لصالح هيئة السلع التموينية.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18578 طن، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41310 طن، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1488 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 176 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2005 حاوية مكافئة.

بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 160241 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 126326 طنًا، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2563 طن قمح، متجهان إلى كوم أبو راضي وامبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4640 شاحنة.