انتظام توريد القمح بصوامع وشون الوادي الجديد

تواصل الصوامع ونقاط استلام محصول القمح بالوادي الجديد، استلام محصول القمح من المزارعين والموردين، حيث تم توريد نحو 100 طن قمح في أول يومين من بدء استلام المحصول الاستراتيجي بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 إردبا للفدان.

وأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، والمرور على الشون والصوامع للتأكد من جاهزيتها واستيفائها لشروط التخزين، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة.

وأكد أن نقاط استلام القمح بالمحافظة بصومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، و شونة الفرافرة وسعتها 700 طن، ونقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، موجهًا بمتابعة عمل لجان فرز واستلام الاقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها.

وحرص الزملوط، على افتتاح موسم الحصاد امس بإحدى مزارع القمح التابعة للقطاع الزراعي، وقيادة آلة الحصاد بشخصه، مثمنًا جهود الدولة لدعم وتشجيع المزارعين للتوسع في زراعة وإنتاجية كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المحافظة تواصل حصاد محصول القمح للعام الجاري، وذلك على مستوى المزارع التي تروي بالآبار الحكومية بأراضي التمليك القديمة، وأراضي الشركات الزراعية الاستثمارية بمناطق شرق العوينات وغرب الموهوب والفرافرة وجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمس والمشروعات الزراعية الخاصة التي تم تقنينها خلال الفترة الماضية، وتضم منطقة شرق العوينات أكبر المساحات المنزرعة بالقمح حيث بلغت المساحة حوالي 192 ألفا و277 فدان قمح.