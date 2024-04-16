التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قافلة تحوي 2400 طن مساعدات لإغاثة الفلسطينيين بغزة

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم /الثلاثاء/؛ المرحلة الثانية من القافلة السادسة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث الحرب على غزة التي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين.
وأعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلاق المرحلة الثانية من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين؛ والتي تتضمن أكثر من 126 قاطرة محملة بأكثر 2400 طن مساعدات من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس.
وأوضح التحالف أن القافلة تشمل أكثر من 2067 طنًا من المواد الغذائية ونحو 64 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة لأكثر من 21 طنًا من الملابس والبطاطين، وأكثر من 20 طنًا من الخيام والمراتب، ونحو 185 طنًا من المياه المعدنية.
ويشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدعم الأشقاء في قطاع غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب على غزة التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحايا والمصابين.