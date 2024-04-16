وزير الخارجية الأردني يعلق على عبور المسيرات والصواريخ الإسرائيلية أجواء بلاده

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن سيتصدى لاية صواريخ إسرائيلية تعبر أجواء الأردن، في إشارة لرد إسرائيلي محتمل على الهجوم الإيراني الكبير.



وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أوضح أيمن الصفدي قائلا: "الهجوم الإيراني كان ردا على الاستهداف والهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.. قال الإيرانيون إنهم فعلوا ما يتعين عليهم القيام به، ولا يوجد المزيد".

وأضاف الصفدي: "أعتقد الآن أن الضغط يقع على إسرائيل حتى لا تصعّد، وأن تعمل على تحقيق الهدف الذي نتقاسمه جميعا، وهو خفض تصعيد الصراع، والخطوة الأولى نحو خفض التصعيد هي وقف العدوان على غزة وإنهاء الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية والسير على المسار الذي سيؤدي إلى سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين الذي نعتقد جميعا أنه الطريق الوحيد للسلام والأمن".

وتابع وزير الخارجية: "بالنسبة للأردن، ما فعلناه كان يتعلق بسياستنا القائمة منذ فترة طويلة تجاه أي مقذوفات أو طائرات مسيرة أو أي شيء يدخل مجالنا الجوي، تاريخيا، ومستمرون في التعامل مع ذلك لأنه يشكل خطرا على الأردن.. نحن في مرمى النيران، فأي صاروخ أو مقذوف يمكن أن يسقط في الأردن سيسبب الأذى للأردن.. لذلك قمنا بما يتعين علينا القيام به، واسمحوا لي أن أكون واضحا جدا، سنفعل الشيء نفسه بصرف النظر عن مصدر تلك الطائرات بدون طيار، من إسرائيل أو من إيران، أو من أي شخص آخر.. أولويتنا هي حماية الأردن وحماية المواطنين الأردنيين والقيام بكل ما في وسعنا ضد أي تصعيد من شأنه أن يضر الجميع".

وردا على سؤال: "هل الأمريكيون أم الإسرائيليون هم من طلبوا من الأردن اعتراض المقذوفات؟ أم كان قرار الأردنيين أولا قبل كل شيء ومن جانب واحد؟"

قال الصفدي: "سياستنا القائمة منذ فترة طويلة، أي جسم يدخل إلى سمائنا ينتهك مجالنا الجوي ونعتقد أنه يشكل خطرا على الأردن، فسنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء هذا التهديد وهذا ما فعلناه".

وأردف: "أعتقد أن ما حدث كان علامة على مدى فظاعة الأمور ومدى خطورة الوضع الذي يمكن أن تتدهور إليه ما لم نتعامل مع سبب كل هذا التوتر وهو العدوان الإسرائيلي على غزة واستمرار غياب الآفاق السياسية لحل الصراع نتيجة للسياسات الإسرائيلية.. ردت إيران على الهجوم ونرى أن هذا قد انتهى.. الأن علينا النظر إلى المستقبل وأن ننظر فعليا ونتأكد من عدم وجود أي مسببات أخرى للتصعيد".

هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني اليوم الاثنين، على العلاقات الودية مع الأردن، مبينا أن الاتصالات مستمرة بین مسؤولي البلدین، وأنه جرت خلال الأشهر الماضیة مشاورات جیدة بین وزیري الخارجیة.