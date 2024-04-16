أستاذ بزراعة عين شمس: مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل عبر استخدام التكنولوجيا

استعرض الدكتور أحمد أبواليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، جهود الدولة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية لاسيما السلع الأساسية، حيث تم التوسع في مشروعات التوسع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير السلع الغذائية، كذلك زيادة الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج القومي الخاص بالمحاصيل الاستراتيجية وتغطية جزء كبير من الفجوة الخاصة بالاكتفاء الذاتي بتوجيهات القيادة السياسية، مما أسهم بشكل كبير في توفير السلع الغذائية وتحقيق اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل الزراعية، وأيضًا زيادة معدلات إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وطوال الأزمات العالمية لم تشهد الأسواق المصرية أي نقص في السلع الغذائية.

وأضاف أبواليزيد، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية حققت إنجازات عديدة في وقت قياسي على مدار الـ10 سنوات الماضية، وتبنى الاستغلال الأمثل للطاقة، ورغم التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة تم إنشاء مصانع أسمدة جديدة، وإعادة إحياء مشروع كيما في أسوان ومجمع كوم أوشيم المرحلة الأولى والثانية والثالثة للأسمدة، كذلك التوسع في مساحات أراضٍ كبيرة، مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان ونواته مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون.

وتابع: وتمت زراعة منه على أرض الواقع 460 ألف فدان، وأيضًا إعادة إحياء مشروع توشكي وكذلك صحراء سرابيوم وما حدث من تحلية وإعادة تدوير المياه التي كانت موجودة في محطة بحر البقر، لإعادة إيحاء 600 ألف فدان ستتم زراعتها في شمال سيناء، بالإضافة إلى 100 ألف فدان زراعات محمية، وأن إنتاجية الفدان من الزراعات المحمية تعادل إنتاجية 5 أفدنة، كذلك المشروع القومي 1.5 مليون فدان الذي يشمل الظهير الصحراوي لمعظم محافظات مصر.



وأشاد "أبواليزيد" بأهمية الأساليب الحديثة التي اتبعتها الدولة المصرية لترشيد المياه وتحديث الري من ري بالغمر إلى التنقيط، ثم تبطين الترع، مما أدى إلى الحد من هدر المياه، أيضًا المشروع القومي لإنتاج التقاوي المصرية بدلًا من استيراد التقاوي من الخارج ويستنبط سلالات من المحاصيل الاستراتيجية من التقاوي.