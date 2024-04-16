رئيسي لبوتين: سنرد على أي عمل يهدد مصالح إيران بشكل مؤلم أكثر من أي وقت

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن «تقاعس المؤسسات الدولية في التعامل مع العمل العدواني الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، هو الذي دفع إيران إلى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس».

وأكد رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن «الدور التخريبي لأمريكا وبعض الدول الغربية، وتقاعس وعدم كفاءة المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن في التعامل مع العمل العدواني الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة».

وأضاف رئيسي أن «الرد على أي عمل ضد المصالح الإيرانية سيكون بقوة أكبر وأوسع وبطريقة مؤلمة بشكل أكثر من ذي قبل».

كما أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره «للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة الروسية لإفشال مؤامرات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.

ومن جهتها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مسئولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن «إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض».

وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.