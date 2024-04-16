القوات الجوية الكورية الجنوبية تنضم إلى تدريبات متعددة الجنسيات في الإمارات

قالت القوات الجوية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها ستنضم إلى مناورات منتظمة متعددة الجنسيات تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التشغيلية المشتركة.

وستجري مناورات "علم الصحراء" في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات من يوم الجمعة حتى 10 أيار/مايو، بمشاركة أفراد من 10 دول، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن القوات الجوية.

وخلال المناورات، ستتدرب القوات الكورية الجنوبية على عمليات التسلل وإسقاط البضائع من على ارتفاعات منخفضة، وعمليات الهبوط التكتيكي وطرق تعزيز القدرات التشغيلية في الحرب الإلكترونية، وفقا للقوات الجوية.

وقالت إنها تتوقع تحسين فهمها التشغيلي للبيئات الصحراوية ومنطقة الشرق الأوسط من خلال التدريبات ، والتحقق من قدراتها على الانتشار في حالات الطوارئ.

وهذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها القوات الجوية الكورية الجنوبية في المناورات، بعد مشاركته فيها للمرة الأولى العام الماضي.