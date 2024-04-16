استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، معتبرا أن المنظمة الأممية "لا يمكن أن تتحرك بنجاح" دعما لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون "مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد"



وصرح للصحفيين عقب تقديم إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي حول ليبيا: "في هذه الظروف، ليس لدى الأمم المتحدة أي وسيلة للتحرك بنجاح"، وذلك بعدما ندد خلال الاجتماع بـ«أنانية» القادة الليبيين، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وردا على سؤال أحد الصحفيين، قال باتيلي: "نعم، لقد تقدمت باستقالتي من منصبي للأمين العام، وشرحت الأسباب وبالطبع الأمر متروك للأمين العام للتوصل إلى الاستنتاجات".

كان مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن باتيلي قد يقدم استقالته من مهمته كرئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب الإحباطات الناجمة عن وصول جهود البعثة الأممية إلى طريق مسدود نتيجة تعنت مواقف أطراف الأزمة في البلاد.