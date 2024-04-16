المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إسرائيل تسعى لإفراغ بيت حانون وشرق جباليا بشمال غزة

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومة في غزة سلامة معروف يوم الثلاثاء إن إسرائيل تسعى لإفراغ مدينة بيت حانون والمنطقة الشرقية من جباليا في شمال القطاع من السكان.

وذكر معروف في تصريح صحفي، نشره المكتب الإعلامي، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية الليلة الماضية ودفع بجرافات ودبابات نحو مراكز الإيواء في بيت حانون وحاصر مدرسة تؤوي مئات النازحين.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أجبر كل العائلات الموجودة في بيت حانون على النزوح منها واعتقل عددا من الشبان.

وتابع "تمت هذه الجريمة الجديدة تحت غطاء قصف مدفعي عنيف وقصف من الطيران الحربي وإطلاق نار كثيف"، لافتا إلى أن الآليات العسكرية ما زالت موجودة حتى هذه اللحظة في شرق جباليا وبيت حانون.

وطالب معروف المجتمع الدولي بوضع حد لممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين وتهجيرهم من أماكن سكناهم، رغم أنهم "يصرون على البقاء فيها في ظل ظروف غير إنسانية بعد هدم المنازل وانعدام البنى التحتية والخدمات".