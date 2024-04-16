وزيرة ألمانية تتوجه إلى كندا الأسبوع المقبل لحضور المؤتمر الأممي بشأن التلوث البلاستيكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه التوجه إلى العاصمة الكندية أوتاوا يوم السبت المقبل للمشاركة في محادثات الأمم المتحدة للتوصل إلى معاهدة دولية لمكافحة التلوث البلاستيكي، حسبما أعلنت الوزارة في برلين اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تعقد ليمكه الأحد المقبل محادثات مع نظيرها الكندي ستيفن جيلبو قبيل الجلسة الرابعة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن القضية.

ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المؤتمر يوم الاثنين المقبل.

وتسعى المحادثات الأممية للقيام بمحاولة جديدة للاتفاق على معاهدة دولية ملزمة قانونيا بشأن الحد من النفايات البلاستيكية، بما في ذلك في البيئة البحرية، بحلول نهاية العام الجاري.

ويتم التخطيط لإصدار قواعد ملزمة بشأن دورة الحياة الكاملة للمنتجات البلاستيكية، بما في ذلك عملية التصنيع.

وستتضمن القواعد اتخاذ خطوات نحو اقتصاد دائري للبلاستيك.

ولم تنجح 170 دولة مشاركة في التوصل لاتفاق خلال الجلسة الثالثة التي عقدت في كينيا الخريف الماضي.