تعرف على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 8 مايو 2024، حيث اعتمد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، جداول امتحانات الترم الثاني 2023-2024، لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة والشهادة الإعدادية لتكون على النحو التالي:

أولا المرحلة الابتدائية

- الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع) تبدأ من الأربعاء 8 مايو حتى الأربعاء 15 مايو 2024.

- الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من الخميس 9 مايو وحتى الخميس 16 مايو 2024.

ثانياً: المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الأربعاء 8 مايو حتى الاربعاء 15 يناير 2024.

- الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الخميس 9 مايو وحتى الخميس 16 مايو 2024.

- الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من السبت 18 مايو وحتى الخميس 23 مايو 2024.

ثالثًا/مرحلة التعليم الثانوي

- الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الأربعاء 8 مايو 2024 وحتى الأربعاء 22 مايو 2024.

الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الخميس 9 مايو 2024 وحتى الخميس 23 مايو 2024.

وتوضح مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوى الرفيع لمدارس اللغات والتربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية تبدأ يوم الاحد 21 ابريل حتى يوم الأربعاء 24 أبريل 2024

-امتحانات مواد خارج المجموع تبدأ يوم الاثنين 29 أبريل حتى الثلاثاء 30 أبريل 2024.





