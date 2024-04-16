الصين وألمانيا تؤكدان أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزة بشكل مستدام

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، والمستشار الألماني أولاف شولتس، أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام دون عوائق إلى قطاع غزة، ودعوة الدول المؤثرة إلى القيام بدور بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، بهدف التوصل إلى حل شامل وعادل، ودائم للقضية الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

جاء ذلك في تصريحات للجانبين بعد لقاء الرئيس الصيني مع المستشار الألماني الذي يقوم بزيارة العاصمة الصينية بكين حاليا.

واستعرض الجانبان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ودفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة تحديات تغير المناخ، والتنمية غير المتوازنة والصراعات الإقليمية على نحو أفضل.

وقال الرئيس الصيني، إنه في ظل كون الصين وألمانيا ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم على التوالي، فإن توطيد علاقاتهما وتنميتها أمر يمثل أهمية تتجاوز النطاق الثنائي، وله تأثير كبير على العالم بأسره، داعيا البلدين إلى النظر للعلاقات الثنائية وتطويرها من منظور طويل الأجل واستراتيجي، والعمل معا لضخ المزيد من الاستقرار واليقين في العالم.

من جانبه أشار المستشار الالماني إلى أن العلاقات بين ألمانيا والصين في وضع جيد الآن، لافتًا إلى أن البلدين أجريا تبادلات وثيقة على جميع المستويات وفي جميع المجالات.

وأوضح شولتس، أنه سعيا نحو المضي قدما إلى الأمام، سيعمل الجانب الألماني مع الجانب الصيني على تعزيز العلاقات الثنائية، وتعميق الحوار والتعاون في جميع المجالات، وتدعيم التبادلات الشعبية في مجالات التعليم والثقافة.