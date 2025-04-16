الجزائر وأمريكا تتفقان على تعزيز تعاونهما في استكشاف وإنتاج المحروقات

أعلنت شركة الطاقة "سوناطراك" المملوكة للدولة الجزائرية، توقيع مذكرتي تفاهم مع شريكها "أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن" المُوَطّنة بالولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف تعزيز وتوسيع تعاونهما من خلال استكشاف فرص شراكة جديدة في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر.

وذكرت "سوناطراك"، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن توقيع المذكرتين جاء على هامش المنتدى الجزائري الأمريكي للطاقة 2025، حيث تتمثل مذكرة التفاهم الأولى في تحديد إطار المناقشات المتعلقة بدراسة إمكانيات التعاون في تطوير المكامن الكربوناتية.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم الثانية، فتتعلق بتطبيق تقنيات الاستخراج المعزز للنفط، بغرض تعظيم الإنتاج وتعزيز عوامل الاسترجاع النهائي.

يشار إلى أن سوناطراك و"أوكسيدنتال بتروليوم" تعملان مع شريكين آخرين على استغلال محيط بركين التعاقدي، جنوبي الجزائر، في إطار عقد للمحروقات تم توقيعه بتاريخ 19 يوليو 2022.