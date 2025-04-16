رئيس الوزراء: الأزمة الأمنية بالبحر الأحمر تشكل عبئا على الدولة المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ هناك أزمة أمنية غير مسبوقة في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق، اليوم الأربعاء، أن هذه الأزمة أحدثت أثرًا بالغًا في تراجع معدلات الملاحة بالقناة وإيراداتها رغم أن مسببات الأزمة لا ترتبط بالأساس بقناة السويس.

ولفت إلى أن هذا الأمر يُشكل عبئًا على مصالح الدولة باعتبار أن قناة السويس تعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

وشدد على أن مصر أبدت منذ اليوم الأول للأزمة تفهمًا للتداعيات السياسية والاقتصادية، ولم تنخرط في اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع دورها الإقليمي بل عملت على اتخاذ خطوات فعالة لوضع حلول جذرية لمسببات الأزمة السياسية وتعويض الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عنها باتخاذ خطوات فعلية نحو تعزيز الاستثمارات وتوطين الصناعة ومواكبة التوجه العلمي والعالمي للطاقة النظيفة والمتجددة وتنمية أنشطة الجذب السياحي وغيرها من الأنشطة التي تتضمنها خطة الدولة وفي القلب منها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة.

ونوه بأن هناك تحولًا جذريا في أنشطة وخدمات قناة السويس وحجم شراكاتها وانفتاحها على العالم لتتحول من هيئة ملاحية معنية بالأساس بإدارة المرفق إلى هيئة متعددة الأنشطة والخدمات البحرية واللوجستية المختلفة.

بدأ رئيس مجلس الوزراء، زيارة لمحافظة الإسماعيلية، لإجراء جولة تفقدية في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

وشارك مدبولي في احتفالية الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال بيوم التفوق، والإعلان عن إطلاق الهيئة عددا من الخدمات البحرية.