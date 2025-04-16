«شعور صعب وصفه» سوبوسلاي يعتز بمزاملة محمد صلاح

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يعتز دومينيك سوبوسلاي نجم منتخب المجر كثيرا باللعب بجوار محمد صلاح قائد منتخب مصر في نادي ليفربول الإنجليزي.

قال سوبوسلاي في تصريحات لشبكة (أوبتس سبورت) "أنا قريب للغاية من صلاح، وتجمعنا علاقة قوية، فاللعب بجواره هو شعور من الصعب وصفه".

وأضاف اللاعب المجري "أعتز كثيرا بكل لحظة بجوار زملائي في ليفربول، فهم نجوم بالنسبة للجماهير، ولكن نحن اللاعبين ننظر إليهم بطريقة مختلفة تماما عن الجماهير".

وانضم دومينيك سوبوسلاي لصفوف ليفربول في صيف 2023 قادما من لايبزيج الإنجليزي، ويبقى ركيزة أساسية في صفوف الفريق الإنجليزي على مدار الموسمين الأخيرين.

أما صلاح الذي جدد تعاقده مع ليفربول مؤخرا حتى صيف 2027 يبقى النجم الأول للنادي الإنجليزي منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.