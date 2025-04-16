الدنمارك ترسل جنودا إلى أوكرانيا من أجل التدريب

قال قائد الجيش الدنماركي بيتر بويزن، لشبكة تي في 2، اليوم الأربعاء، إن الدنمارك تعتزم إرسال جنود غير مسلحين للتدريب في أوكرانيا.

وأضاف أن الجنود الدنماركيين سوف يبقون بعيدين عن الخطوط الأمامية، وسيتمركزون في مراكز تدريب بغربى أوكرانيا.

وأوضح أن التدريب يمكن أن يبدأ مطلع فصل الصيف.

ورفض وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن، التعليق على هذه الخطط، قائلا إن المسألة تقع ضمن اختصاص الجيش، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الدنماركية.

وأثارت خطط التدريب غضب السفارة الروسية في كوبنهاجن.

وقال السفير الروسي في الدنمارك فلادمير باربين، في بيان لشبكة تي في 2، إن تدريب الجنود الدنماركيين في أوكرانيا سوف "يجر الدنمارك إلى الصراع بصورة أكبر"، ويفاقم التصعيد الذي لا يمكن السيطرة علي".

وأضاف أن القرار يعرض حياة الجنود الدنماركيين للخطر بما أن جميع المنشآت العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مراكز التدريب والتعليم بغرب البلاد تعد أهدافا شرعية للجيش الروسي.