هزات أرضية تضرب أجزاء من باكستان وأفغانستان ولا أنباء عن سقوط ضحايا

لأول مرة.. الأوقاف تعلن مسابقة جديدة بين الأئمة وخطباء المكافأة للإيفاد إلى الخارج.. تفاصيل

الأمين العام للأعلى للشئون الإسلامية: الهيمنة البشرية قسمة أزلية لأنفس غلبت عليها شقوتها

التضامن: العمل على إعداد إطار عمل للحماية الاجتماعية وعرضه على المجموعة الوزارية تمهيدا لإطلاقه

وزير الري يتابع حالة الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية