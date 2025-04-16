هزات أرضية تضرب أجزاء من باكستان وأفغانستان ولا أنباء عن سقوط ضحايا

شعر سكان العديد من المناطق في إقليم خيبر بختونخوا، وآزاد كشمير، والبنجاب، وأجزاء من أفغانستان بهزات أرضية خفيفة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.
وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل أن قوة الزلزال بلغت 3ر5 درجة على مقياس ريختر، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأربعاء.
وفي أفغانستان المجاورة، سجّل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل زلزالًا بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر في منطقة هندوكوش، على عمق 121 كيلومترًا. وكان مركز الزلزال على بُعد حوالي 164 كيلومترًا شرق مدينة بغلان.
ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار حتى الآن.