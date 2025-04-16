رئيس الوزراء: قناة السويس بدأت في استحداث خدمات جديدة والتوسع بها

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ قناة السويس بدأت في استحداث خدمات جديدة والتوسع بها خدمات صيانة وإصلاح السفن بترسانات الهيئة وخدمات الإسعاف البحري وتبديل الأطقم البحرية وخدمة جمع وإزالة المخلفات من السفن العابرة بطريقة آمنة مستدامة تتناسب مع جهود الهيئة للتحول الأخضر بحلول 2030.

وأضاف خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق، اليوم الأربعاء، أنه كان شاهدًا على بدء توقيع اتفاق التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة يونانية لتقديم خدمة الجمع الآمن لمخلفات السفن العابرة للقناة.

وأوضح أن ثمار هذه الجهود تُجنى اليوم بتواجد هذه الخدمة وتقديمها بأيادٍ مصرية وتقنيات متطورة صديقة للبيئة.

وشدد على أن هذه الشراكة تجسد نجاحًا تتجلى معه جهود الدولة بالتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية وعقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى.

ولفت إلى أن هذه دعوة جادة يمكن استثمارها لتكون قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة منصة عالمية للخدمات البحرية واللوجستية.

وشدد على أن قناة السويس تعمل بشكل متوازٍ على تعزيز الشراكات الوطنية لتوطين صناعة الوحدات البحرية واليخوت السياحية من خلال مصنع مصر للقاطرات وشركة قناة السويس للقوارب الحديثة ضمن المنطقة الحرة بسفاجا والشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

ونوه بأن هذه الجهود مستمرة على مختلف الأصعدة للخروج من عنق الزجاجة لآفاق أرحب من التطوير والتحديث والتنمية بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها بما يُشكل الضمانة الحقيقية لريادة القناة وتعظيم دورها ومكانتها العلمية مهما تصاعدة حدة التحديات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء، زيارة لمحافظة الإسماعيلية، لإجراء جولة تفقدية في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

وشارك مدبولي في احتفالية الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال بيوم التفوق، والإعلان عن إطلاق الهيئة عددا من الخدمات البحرية.