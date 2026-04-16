رفض مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الرابعة مشروع "صلاحيات الحرب" الذي ينص على إخضاع قرار الحرب التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على إيران لموافقة الكونغرس.

وجرى التصويت على المشروع في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأربعاء، حيث طُرح للمرة الرابعة منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.

وتمخض التصويت على مشروع القرار، الذي قدمه أعضاء ديمقراطيون، عن معارضة 52 عضوا مقابل 47.

وصوَّت السيناتور الجمهوري راند بول لصالح المشروع، فيما عارضه السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، على خلاف موقف حزبيهما.

يذكر أن مجلس الشيوخ سبق له أن رفض مشروع القرار 3 مرات في 4 و18 و24 من شهر مارس الماضي.

وينص "قانون صلاحيات الحرب" الصادر عام 1973 على ضرورة حصول الرئيس الأمريكي على موافقة الكونغرس قبل الدخول في حرب مع أي دولة، كما يلزمه بإبلاغ الكونغرس مسبقًا بمثل هذه الخطوات.

والأحد، أعلن التلفزيون الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، انتهاء مفاوضات بدأت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد السبت بين طهران وواشنطن دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، أو تأكيد استمرار الهدنة بينهما الممتدة لأسبوعين منذ 8 أبريل الجاري، بعد نحو 40 يوما من المواجهات التي تخللها استهدافات لدول بالمنطقة.