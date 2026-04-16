نواف سلام يرحب بإعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

رحب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، مساء الخميس، بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إسرائيل ولبنان، معتبراً أنه مطلب لبناني أساسي سعت إليه بيروت منذ الأيام الأولى للحرب، وكان الهدف الرئيسي خلال لقاءات واشنطن التي عُقدت الثلاثاء.

وهنّأ سلام في منشور على منصة "إكس" جميع اللبنانيين بهذا التطور، مؤكداً تضامنه مع عائلات الضحايا، ومع الجرحى، إضافة إلى المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح من مدنهم وقراهم، معرباً عن أمله في تمكينهم من العودة في أقرب وقت ممكن، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

كما توجه بالشكر إلى الجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، ولا سيما الولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية ومصر وقطر والأردن.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن ترامب، أنه سيقوم بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون إلى البيت الأبيض، وذلك بعدما أعلن اتفاق الجانبين على بدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة 10 أيام، اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.