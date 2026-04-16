إلغاء مئات الرحلات بسبب إضراب طياري ومضيفي لوفتهانزا في ألمانيا

أدى إضراب مشترك لطياري ومضيفي شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية، حيث واصل الطاقم الجوي توقفه عن العمل لليوم الرابع من الأسبوع، ما أثر على رحلات العلامة الأساسية "لوفتهانزا" و"لوفتهانزا كارجو" للشحن والشركة الإقليمية "سيتي لاين".

وفي مطار فرانكفورت، سجلت الشركة المشغلة للمطار "فرابورت" 656 حالة إلغاء من أصل 1313 عملية إقلاع وهبوط كانت مقررة اليوم الخميس، وتشمل هذه الأرقام جميع شركات الطيران، إلا أن الجزء الأكبر من الإلغاءات يعود إلى لوفتهانزا.

وكانت محاولة للوساطة في النزاع الجماعي بشأن أجور الطيارين قد فشلت أمس الأربعاء، حيث لم تتمكن لوفتهانزا ونقابة الطيارين "كوكبيت" من الاتفاق على جدول القضايا محل التفاوض. كما طغت الاحتجاجات على فعاليات الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس لوفتهانزا.

وفي شركة "يورو وينجز"، المملوكة للوفتهانزا، كان الإضراب مقررا لهذا الخميس فقط، بينما يظل يوم الجمعة مهددا بالإضراب لدى الشركات الأخرى. وأفاد متحدث باسم الشركة أن "يورو وينجز" تمكنت من تشغيل أكثر من 70% من رحلاتها المجدولة، مشيرا إلى أن جزءا فقط من الأسطول يخضع لقانون الإضراب الألماني، مضيفا في المقابل أن مئات الطيارين العاملين على متن طائرات ألمانية تطوعوا للعمل.