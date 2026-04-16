إصابة عدة أشخاص في حريق بمأوى للاجئين والمشردين بألمانيا

أتى حريق على مجمع سكني مكون من حاويات في مدينة راونهايم بجنوب ولاية هيسن الألمانية.

ويضم المجمع وحدات سكنية للاجئين والمشردين، حسبما أفاد متحدث باسم قوات الإطفاء.

وأصيب أحد السكان بإصابة في الكتف وتسمم نتيجة استنشاق الدخان، كما أصيب أربعة من رجال الإطفاء بحروق بسبب شدة الحرارة. وجرى نقل أحدهم إلى المستشفى، لكنه لا يعاني من إصابات تهدد حياته.

ولم تتوفر لدى الشرطة بعد أي مؤشرات حول سبب الحريق.

وذكر متحدث باسم قوات الإطفاء أنه المرجح أن نحو 30 شخصا يقيمون في المجمع، موضحا في المقابل أن فرق الإطفاء عثرت على 13 شخصا.

وأتى الحريق على المجمع بالكامل. وقال المتحدث: "عند الوصول، كانت ألسنة اللهب تخرج من النوافذ في وحدتين بالطابق الأرضي"، مضيفا أن الحريق انتشر بعد ذلك بسرعة كبيرة، مشيرا إلى أن أكثر من 100 فرد من قوات الإطفاء شاركوا في عمليات الإخماد.

كما تضررت مركبتان للإطفاء نتيجة شدة الحرارة.