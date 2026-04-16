شركات الطيران في كوريا الجنوبية تفرض أعلى مستوى من رسوم الوقود بسبب التوترات بالشرق الأوسط

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس أن شركات الطيران الكورية الجنوبية ستفرض أعلى مستوى من رسوم وقود إضافية على رحلات شهر مايو، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن شركات الطيران ستحدد رسوم مايو بناء على متوسط أسعار وقود الطائرات القياسي "بلاتس سنغافورة"، الذي بلغ متوسطه 71ر214 دولار أمريكي للبرميل في الفترة من 16 مارس إلى 15 أبريل الحالي، مما يضعها في فئة الـ33 الأعلى. ويُعد متوسط أسعار "بلاتس سنغافورة" معيارا مرجعيا للمنتجات البترولية المكررة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتم تعديل رسوم الوقود الإضافية، وهي رسوم تضاف إلى أسعار تذاكر الطيران لتعويض ارتفاع تكاليف الوقود، شهريا بموجب نظام تسعير قائم على المسافة بتوجيه من الحكومة الكورية الجنوبية.

وقفز مستوى الرسوم الإضافية لشهر مايو من المستوى 18 في أبريل، مسجلا أكبر زيادة على أساس شهري منذ بدء العمل بالنظام الحالي في عام 2016، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق المستوى الأعلى.

وسيؤثر التعديل الأخير على التذاكر الصادرة في مايو.

وقالت شركة الخطوط الجوية الكورية، أكبر شركة طيران تقدم خدمات كاملة في البلاد، إن رسوم الوقود الإضافية للرحلات الدولية في اتجاه واحد سترتفع إلى ما بين 75 ألف وون (89ر50 دولار) و564 ألف وون لشهر مايو، مقابل ما بين 42 ألف وون إلى 303 آلاف وون في أبريل.

وعلى الرحلات الطويلة، مثل الرحلات المتجهة إلى نيويورك وباريس ولندن، ستقفز الرسوم الإضافية بنسبة 86% لتصل إلى 564 ألف وون.

ومن المتوقع أن تعلن شركة طيران "آسيانا"، ثاني أكبر شركة طيران، وشركات الطيران منخفضة التكلفة، بما في ذلك شركة "جيجو إير"، عن رسومها الإضافية لشهر مايو في الأيام المقبلة.