مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين تدعو لتقديم دعم عاجل إلى لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، برهم صالح، المجتمع الدولي إلى تقديم "دعم وإغاثة عاجلين" للبنان.

ونزح أكثر من مليون شخص - أي خُمس سكان لبنان - جراء الصراع، الذي وصفه صالح بأنه "غير مسبوق".

وقال صالح، عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، : "لا يستحق لبنان أن يبقى عالقاً في دوامة عنف متكررة، بل يستحق الدعم والاستقرار"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية .

ووفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، استشهد أكثر من 2100 شخص جراء هجمات إسرائيلية منذ 2 مارس الماضي.

وتزعم إسرائيل أن عملياتها في لبنان تهدف إلى إضعاف حزب الله وحماية مواطنيها من الهجمات، بما في ذلك إطلاق الصواريخ عبر الحدود.

إلى ذلك، أعلن حزب الله، اليوم الخميس، إطلاقه وابلاً من الصواريخ على إسرائيل.

وذكر الحزب في منشور على تطبيق تليجرام، أنه استهدف كريات شمونة، وكفار جلعادي، ومسغاف عام، ومارجاليوت في شمال إسرائيل.

وأكد الحزب أنه "سيستمر القصف حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلدنا وشعبنا".