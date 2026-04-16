أعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ خطة تشغيل دقيقة منذ الخامسة صباحا، لتأمين حركة المواطنين على المسار البديل لترام الرمل، في إطار الحفاظ على انتظام التنقلات اليومية وتخفيف الأعباء عن الركاب.

وأكد البيان أن أكثر من 180 مركبة تعمل يوميا على خدمة المواطنين، مع توجيهها بشكل لحظي وفقا للكثافات المرورية، بما يضمن تغطية فعالة لأهم المناطق الحيوية الممتدة من فيكتوريا حتى محطة الرمل.

وأوضح البيان أن التشغيل لا يقتصر على خط سير ثابت، بل يتم تحريك المركبات بشكل مرن نحو المناطق الأكثر احتياجا، وفق متابعة مستمرة لحجم الإقبال، بما يسهم في تقليل التكدسات وتحقيق سيولة مرورية.

وأشار البيان إلى استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار اليوم، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيز بشكل دائم، لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة.

واختتمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف الحفاظ على حيوية المدينة وضمان استمرار الحركة بها دون توقف.



