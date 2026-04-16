مكافحة وعلاج الادمان: تخريج 100 متعاف من الإدمان في مركز العزيمة ببورفؤاد

شهد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فعاليات تخريج 100 متعافٍ جديد من تعاطي المواد المخدرة، بمركز العزيمة التابع للصندوق بمدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، وذلك تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات.. أنت قادر».

يأتي ذلك في إطار الزيارات الميدانية التي ينفذها الصندوق بالمحافظات لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي أُطلقت تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، ويجري تنفيذها حاليًا.

ويُعد مركز العزيمة بمدينة بور فؤاد أحد المراكز العلاجية الثلاثة التي تم افتتاحها في محافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح، ليصل إجمالي عدد المراكز التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن «16023» إلى 35 مركزًا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وسلّم الدكتور عمرو عثمان المتعافين شهادات التكريم، مؤكدًا أهمية الاستمرار في التعافي والابتعاد عن الإدمان، مشددًا على أن كل يوم جديد بعيدًا عن التعاطي يُمثل انتصارًا حقيقيًا للمتعافي، في ظل ما توفره الدولة من برامج رعاية وتأهيل ودعم، خاصة في مجال التمكين الاقتصادي.

وأوضح أن البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة يعتمد على حزمة متكاملة من البرامج، تشمل التأهيل النفسي، والعلاج المعرفي السلوكي، وبرامج مهارات منع الانتكاسة، إلى جانب التأهيل المهني «العلاج بالعمل» والتأهيل البدني، فضلًا عن الأنشطة الترفيهية اليومية، بما يسهم في تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني وتعزيز الدمج المجتمعي للمتعافين.

وأجرى مدير الصندوق جولة تفقدية داخل المركز، الذي يضم مساحات خضراء، وقاعات تأهيل، وفصول محو أمية، ودعمًا نفسيًا، إلى جانب صالات ألعاب رياضية، وقاعة موسيقى، ومسرح، ومكتبة، ومطعم، وورش تدريب مهني، وذلك وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

كما التقى عثمان بعدد من المتعافين، واستمع إلى تجاربهم وآرائهم حول الخدمات المقدمة، حيث أعربوا عن تقديرهم للرعاية المتكاملة التي يحصلون عليها، سواء من حيث العلاج أو برامج التأهيل والتدريب المهني، التي تساعدهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.

ويحرص الصندوق، عقب انتهاء البرنامج العلاجي، على إعداد خطة خروج للمتعافين، تتضمن الإرشاد الأسري، وتنمية مهارات التعامل مع الضغوط، إلى جانب التمكين الاقتصادي من خلال التدريب على حرف يحتاجها سوق العمل، بهدف الحد من الانتكاسة.

وفي السياق ذاته، قدّم المتعافون عرضًا مسرحيًا من إنتاجهم بعنوان «أنت قادر»، ضمن المرحلة الجديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»، جسّدوا خلاله معاناتهم مع الإدمان وتجارب التعافي، حيث دارت أحداث العرض حول رحلة أحد الأشخاص مع التعاطي، وصولًا إلى طلب العلاج عبر الخط الساخن «16023» وبدء رحلة التعافي.

يُذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قدّم خدماته العلاجية خلال الربع الأول من عام 2026 لنحو 40 ألفًا و420 مريض إدمان، ما بين حالات جديدة ومتابعة، كما يواصل تقديم خدماته مجانًا ووفقًا لأحدث المعايير الدولية، مع التركيز على دعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، بما يعزز فرص التعافي والدمج المجتمعي.