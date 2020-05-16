طلب إحاطة بشأن صرف معاش استثنائي لأسر شهداء الفريق الطبي المواجه لكورونا

تقدم النائب هيثم الحريري بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب على عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفي مدبولى، بشأن صرف معاش استثنائي لأسر الشهداء من أعضاء الفريق الطبي.

وقال الحريري فى طلبه: "لقد سبق أن تقدمت بطلب معاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يستشهدون أثناء تقديم الخدمة الطبية معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم وكل المزايا المادية والمعنوية".

وأضاف: "لم نجد استجابة الحكومة لهذا الطلب الذي يمثل أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء من أفراد الطاقم الطبي الذين يتصدرون الصفوف الأولي منفردين في مواجهة فيروس قاتل".

وطالب بسرعة صرف معاش استثنائي لأسر شهداء الفريق الطبي حفاظا على مستقبل أسرة فقدت عائلها الوحيد، وخاصة شباب الأطباء الذين هم في مقتبل الحياة ولديهم أسرة وزوجة وأطفال ربما لم يعد لديهم أي مصدر رزق وربما في ظل الأزمة الحالية لا يملكون قوت يومهم.

وتابع: "نحمد الله أن عدد الشهداء من الفريق الطبي ليس بالكثير حتى الآن بما لا يمثل إرهاق لموازنة الدولة، وهذا القرار سيكون له تأثير عظيم لدى الشعب المصري بشكل خاص والعاملين في القطاع الطبي على وجه الخصوص".