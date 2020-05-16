العامري: من الطبيعي تتويج الأهلي بلقب الدوري

يرى العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أن من الطبيعي تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري الممتاز في حال إلغاؤه.

وقال العامري في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: "الطبيعي أن يتوج الأهلي بالدوري في حالة الإلغاء من منطلق تصدره لجدول الموسم الحالي وفارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه، وهو بطل الدوري في السنة الماضية".

وأضاف: "لا يمكن مقارنة الموسم الحالي بالمواسم السابقة، التي أُلغي فيها الدوري من حيث الفوارق بين المراكز، الوضع الحالي أزمة عالمية وليس شأنًا داخليًا، لا يجب حسم الأمر من منطلق الأهلي والزمالك، يجب النظر إلى الدوريات الكبرى والتجارب الخارجية، الكاميرون منحوا الدوري للمتصدر رغم أن الفارق نقطة واحدة".

وتابع: "يجب أن نحدد هل إدارة الأزمة سيقوم على مبدأ الانتماءات أو مبدأ الأمر الصحيح الذي يجب أن يحدث، لو كان الزمالك متصدر الدوري بنفس وضع الأهلي لم نكن لنمانع تتويجه باللقب".

وواصل: "يجب وضع رؤية كاملة، تشمل حقوق البث، ترتيب الدوري موقف الفرق من التتويج وموقف فرق الصعود والهبوط، الأهلي دائمًا يسير مع قرار الدولة، ولكن يجب أن ننظر إلى جانب آخر ألا وهو العمالة المرتبطة بصناعة الرياضة، كنت وزيرا للرياضة وكانت العمال تأتي لتشكو من الأزمة الاقتصادية، هل ستعوض وزارة الرياضة الأندية ماديًا".