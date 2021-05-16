الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف منزل رئيس حركة «حماس» في غزة

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أفاد مراسل RT بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منزل قائد حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، وسط محافظة خان يونس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق يوم السبت قصف منزل خليل الحية، نائب رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار، في حي الشجاعية بغزة.

وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلات حربية أغارت أيضا على منزل تيسير مباشر، قائد كتيبة القرارة في خانيونس، كما قصفت في دير البلح منزل قائد لواء مخيمات المركز غازي أبو طماعة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم السادس سياسة استهداف الأبراج ومنازل السكان في قطاع غزة، بينما ردت المقاومة بقصف العمق الإسرائيلي.