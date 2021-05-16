البرلمان العربي يستنكر صمت نظيره الأوروبي أمام الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة في فلسطين

استنكر البرلمان العربي بأشد العبارات صمت البرلمان الأوروبي أمام ما يحدث من جرائم وانتهاكات صارخة في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تحركت فيه دول عربية وأوروبية ومنظمات منددة باعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين ومعبرة عن رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية التي تعد تحديا سافرا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأكد البرلمان العربي - في بيان اليوم الأحد - أن صمت البرلمان الأوروبي وتقاعسه عن تناول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وممارسة الاستفزازات المستمرة وقتل الأبرياء بوحشية يعكس ازدواجية المعايير ونهجه غير المتوازن وسياسة الكيل بمكيالين التي باتت واضحة، معبرا عن اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على الأوضاع الحقوقية في البلدان العربية وتنصيب نفسه واصيا عليها لخدمة أغراض سياسية تحت دعاوى حقوق الإنسان.

وقال إن "من الأولى أن يتحرك البرلمان الأوروبي ضد الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرئيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترقى لجرائم حرب والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين".

وجدد البرلمان العربي إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري لوقف عدوان إسرائيل ووضع حد لجميع انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي.

ويعقد البرلمان العربي جلسته الطارئة، المقررة يوم الأربعاء المقبل، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك، على أن يسبقها اجتماع طارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربي التي يرأسها عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان، وذلك للوقوف على الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.