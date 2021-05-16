حقيقة سرقة سيارة مواطن ودفع مبلغ مالي لاستعدتها

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما جرت إذاعته بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، متضمناً الإدعاء بتلقي رسائل للعديد من المواطنين تضرروا خلالها من سرقة سياراتهم ودفع مبالغ مالية للجناة مقابل استعادتها، وعرض مقطع فيديو مصورا تضرر خلاله أحد المواطنين (مقيم بمحافظة الشرقية) من سرقة سيارته وقيامه بدفع مبلغ مالي، مقابل استعادتها وقيامه بتحرير محضر بالواقعة مدعياً عدم اتخاذ اللازم نحو ضبط الجناة بالرغم من توافر البيانات الخاصة بهم.



وبالفحص، تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه من ادعاءات بشأن وجود قصور من جانب الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة المشار إليها؛ حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية) وآخرين "محددين" لقيامهم بسرقة السيارة المشار إليها وبيعها لأحد الأشخاص (ميكانيكى – له معلومات جنائية) واعترافهم بسرقة سيارتين أخريين. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونيةـ ومازالوا قيد الحبس الاحتياطي.