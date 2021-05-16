ديوكوفيتش يضرب موعدا مع نادال في نهائي بطولة روما للتنس

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ضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم موعدا مع الإسباني رافاييل نادال في نهائي بطولة روما المفتوحة لأساتذة التنس.

وأتبع ديوكوفيتش فوزه المثير على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بالفوز على الإيطالي لورينتسو سونيجو في المربع الذهبي.

ويلتقى ديوكوفيتش ونادال للمرة السادسة في روما وخلال المواجهات السابقة فاز نادال ثلاث مرات من بينها انتصارين في النهائي.

وفاز ديوكوفيتش على تسيتسيباس 4 /6 و7 /5 و7 /5 بعد أن توقفت مباراتهما أمس الجمعة بفعل الأمطار، وبعد ساعات قليلة التقى النجم الصربي مع سونيجو وفاز عليه 6/3 و6 /7 و6 /2.

ويلتقي ديوكوفيتش مع نادال للمرة الـ57 في مسيرتيهما ويبحث عن فوزه الأول على خصمه الإسباني على الملاعب الرملية منذ أن حقق ذلك في دور الثمانية لبطولة روما قبل خمسة أعوام.

وتغلب نادال على الأمريكي ريلي اوبيلكا 6 /4 و6 /4 في المباراة رقم 500 له على الملاعب الرملية التي حقق عليها 458 انتصارا مقابل 42 هزيمة.

ويبحث نادال عن لقبه العاشر في البطولة الإيطالية فيما يتطلع ديوكوفيتش للقب السادس له.