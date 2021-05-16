جيش الاحتلال يستهدف بالخطأ سيارة عائلة إسرائيلية في غور الأردن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عناصر لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا عن طريق الخطأ الرصاص الحي على سيارة عائلة إسرائيلية في غور الأردن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" اليوم الأحد أن الحادث أسفر عن إصابة أم بجروح خفيفة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم الأحد إلى 188 في اليوم السابع من التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن من بين الشهداء 55 طفلا و33 سيدة، فيما أصيب أكثر من1230 آخرين منهم ما يزيد عن 30 بحالة خطيرة.

وذكرت الوزارة أن 33 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية مكثفة فجر اليوم على حي سكني وسط مدينة غزة من بينهم 12 سيدة وثمانية أطفال بالإضافة إلى 50 إصابة بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات.