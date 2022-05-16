 وزير الدفاع الأمريكي يبحث هاتفيا الوضع في أوكرانيا مع نظيره الأوكراني - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الأمريكي يبحث هاتفيا الوضع في أوكرانيا مع نظيره الأوكراني

الجنرال أوستن
الجنرال أوستن
أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 مايو 2022 - 10:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 مايو 2022 - 10:58 ص

ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مكالمة هاتفية الوضع في ساحة المعركة وما تحتاجه أوكرانيا في الظروف الحالية.

أعلن ذلك وزير الدفاع الأمريكي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.

وكتب أوستن: "تحدثت مرة أخرى إلى أوليكسي ريزنيكوف لمناقشة الوضع في ساحة المعركة واحتياجات أوكرانيا".

وأطلع أوستن نظيره الأوكراني على مكالمته مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو يوم الجمعة الماضي، وأكد دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وأمنها.

وتعهد الوزيران بالبقاء على اتصال وثيق.


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