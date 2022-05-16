وزير خارجية أوكرانيا: على الاتحاد الأوروبي أن يتوقف فورا عن دعم روسيا في الحرب بيننا

نثمن الدعم المالي والسياسي والعسكري الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا



هناك أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق.. وأطالب بإيجاد طريقة عاجلة للإفراج عن القمح الموجود في الموانئ الأوكرانية



طلبت من الاتحاد الأوروبي ضرورة إيجاد طريقة لإقناع روسيا بمنح أوكرانيا حق تصدير الحبوب والقمح من الموانئ الأوكرانية



هناك دول في شمال وجنوب إفريقيا بدأت في المعاناة بسبب عدم تمكن أوكرانيا من توريد القمح





قال وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبا، إنه يجب أن يكون الحديث مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي في منتهى الصراحة والشفافية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها كييف.



وأضاف، في تصريحات نقلتها فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن أوكرانيا تثمن الدعم المالي والسياسي والعسكري الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي لكييف، معقبًا: «لولا هذا الدعم لما تمكنت أوكرانيا من الصمود حتى هذه اللحظة أمام العسكرية الروسية، لكن الاتحاد الأوروبي أيضا يدعم روسيا في هذه الحرب».



وأوضح أن الأموال التي يدفعها الاتحاد الأوروبي لروسيا كثمن للطاقة والوقود والغاز هي نفس الأموال التي تستخدمها موسكو لدعم قوتها العسكرية وتدمير أوكرانيا، مؤكدًا أن الأمور يجب ألا تسير بهذه الطريقة، فعلى الاتحاد الأوروبي أن يتوقف فورا عن تمويل الحرب الروسية، عن طريق التوقف الفوري عن شراء الطاقة والغاز الروسي.



وأكد أنه على أوروبا أن تفرض حظر فوري وشامل على الطاقة الروسية بالكامل لأن ذلك هو الطريق الوحيد لوقف آلة الحرب الروسي، مضيفًا أنه طلب من الاتحاد الأوروبي ضرورة إيجاد طريقة لإقناع روسيا بمنح أوكرانيا حق تصدير الحبوب والقمح من الموانئ الأوكرانية، فهناك أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق، وهناك دول في شمال وجنوب إفريقيا بدأت في المعاناة بسبب عدم تمكن كييف من توريد القمح.



وطالب بإيجاد طريقة عاجلة للإفراج عن القمح الموجود في الموانئ الأوكرانية، لأن الدول المتضررة لن تقدم أي دعم لكييف مع مرور الوقت، مؤكدًا أن أوكرانيا لا تريد أن تحدث أزمة غذاء عالمية.