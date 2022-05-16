رئيس جامعة القاهرة وسفير فرنسا يناقشان عقد درجات علمية مشتركة في علوم الفضاء والإعلام

ناقش الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومارك باريتي سفير دولة فرنسا بمصر، تعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات البحثية والأكاديمية وتبادل الأساتذة والطلاب.

وأكد الدكتور محمد الخشت، اعتزازه بالجامعات والمعاهد الفرنسية كتاريخ وثقافة وأن لديها رؤية أكاديمية متميزة، مشيرًا إلى مجالات التعاون القائمة بالفعل بين جامعة القاهرة وعدد من المراكز البحثية والجامعات الفرنسية من بينها جامعة السوربون.

وقال إن الجامعة تتطلع لزيادة الدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة مع الجامعات الفرنسية في مجالات الفضاء والآداب والإعلام وإدارة الأعمال، لاسيما أن جامعة القاهرة أصبحت ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في عدد من التخصصات، من بينها طب الأسنان وهندسة البترول والهندسة المعمارية وإدارة الضيافة والصيدلة وعلوم الأدوية.

ووجه بتشكيل لجنة لمراجعة كل المشروعات والاتفاقيات بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية لتنفيذها على أفضل وجه.

ناقش الطرفان إمكانية عقد درجات عملية مشتركة ومزدوجة في مجال علوم الفضاء، خاصة أن جامعة القاهرة بصدد إنشاء كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية، كما ناقش الطرفان التعاون في مجال السينما والأدب من أجل محاربة التطرف والإرهاب والانغلاق الفكرى.

كما ناقشا مقترح دراسة الفلسفة في مجالى، فلسفة الدين من أجل توسيع المعالجة العقلانية للدين ويتم من خلاله محاربة التطرف والإرهاب، وفلسفة العلوم التي تهتم بدراسة تاريخ وفلسفة العلوم والتي تساهم بدورها في تطوير العلوم.

ومن جانبه، أشاد السفير الفرنسي بحفاوة استقباله داخل جامعة القاهرة العريقة في بلد الثقافة والتاريخ والحضارة مصر، وتقديم الجانب الفرنسي كل أوجه الدعم لجامعة القاهرة في مختلف المجالات التعليمية المختلفة.

وأشار إلى التعاون القائم بالفعل بين عدد من الجامعات الفرنسية وكليات جامعة القاهرة، من بينها كلية الحقوق وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأكد رغبته في زيادة التعاون العلمي والثقافي مع جامعة القاهرة.

وفي نهاية اللقاء، دار حوار مثمر بين رئيس جامعة القاهرة والسفير الفرنسي تم خلاله تناول عددا من القضايا المختلفة في الفكر والأدب والفلسفة والاستشراق، كما ناقشا وجهات نظر المستشرقين المختلفة، وأهم الفلاسفة الفرنسيين والمصريين، وأكد الطرفان ضرورة الانفتاح على الثقافات المختلفة وحوار الحضارات.

حضر اللقاء من جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عبدالهادي العوضي عميد كلية الحقوق، والدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للجامعة، والدكتورة سماح حلمي الأستاذ بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، ومن الجانب الفرنسي آن ريكوردال ملحق التعاون التربوي، والدكتورة ريم عبدالرحماني ملحق التعاون العلمي والجامعي بالمعهد الثقافي الفرنسي.