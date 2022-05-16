السعودية: نتوقع زيادة الطاقة النفطية اليومية بأكثر من مليون برميل بحلول 2027

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن المملكة تتوقع زيادة طاقتها الإنتاجية اليومية من النفط بأكثر من مليون برميل لتتجاوز 13 مليون برميل بحلول أوائل عام 2027.

وقال الأمير عبد العزيز في مؤتمر للطاقة بمملكة البحرين، بحسب وكالة سبوتنيك: «من المرجح أن تتراوح بين 13.2 و13.4 مليون برميل يوميا لكن هذا سيتم في نهاية عام 2026 وبداية 2027».

وأضاف أن بلاده ستحافظ على الإنتاج الفعلي عند هذا المستوى إذا سمح السوق بذلك.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت في مارس 2020 أنها تلقت توجيهات من وزارة الطاقة لزيادة طاقتها الإنتاجية المستدامة القصوى من 12 مليونا إلى 13 مليون برميل يوميا، لكن لم تحدد جدولا زمنيا للهدف الجديد.

وكانت أرامكو قد أعلنت أمس، قفزة بنسبة 82% في أرباحها خلال الربع الأول من العام، مدعومة بالارتفاع العالمي في أسعار النفط الناجم عن الأزمة الأوكرانية.

وقاومت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، طلبات الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج في محاولة لكبح الأسعار التي ارتفعت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.