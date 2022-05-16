القبض على عاطل شرع في قتل زوجته بسبب خلافات أسرية في أوسيم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بالشروع في قتل زوجته بتسديد عدة طعنات لها مستخدما سلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية، بدائرة مركز شرطة أوسيم.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن الجيزة، بلاغا يفيد نقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بعدة طعنات نتيجة الاعتداء عليها داخل مسكنها بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.



وتبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.