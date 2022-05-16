المصري يعلن غياب مدافعه أمام سموحة والاختبار الطبي يحسم مصير الجلاصي

واصل الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الدكتور مجدي الألفي، مساعيه الجادة لتجهيز التونسي الياس الجلاصي، صانع ألعاب الفريق وذلك من أجل اللحاق بمباراة النادي أمام سموحة.

ويلتقي المصري مع سموحة مساء الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخضع اللاعب لعدد من الجلسات التأهيلية وذلك بعد شعوره بآلام شديدة في العضلة الأمامية، هذا ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبي أخير صباح غد الاثنين وهو الاختبار الذي سيحدد مدى قدرة اللاعب على اللحاق بالمباراة من عدمه.

على صعيد آخر، تأكد غياب اللاعب أحمد شوشة مدافع الفريق عن مباراة الغد، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب منذ قليل، عدم قدرة اللاعب على اللحاق بالمباراة.