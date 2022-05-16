تبون وأردوغان يناقشا ملفات رئيسية أبرزها التعاون الاقتصادي

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الإثنين، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الذي شرع، الأحد، في زيارة إلى أنقرة تستغرق 3 أيام.

وتأتي زيارة تبون تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفق بيان سابق لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية.

وأشارت مصادر إعلامية محلية في البلدين، إلى أن الرئيسين سيناقشان 3 ملفات رئيسية، أبرزها التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومسألة "إلغاء التأشيرة"، بالإضافة إلى الوضعين في ليبيا ومالي.

والشهر الماضي، نفى الرئيس الجزائري اعتزام بلاده "احتضان مؤتمر دولي حول ليبيا"، وأكد أن ذلك "يحتاج إلى توافقات إقليمية"، لكنه لم يستبعد في المقابل عقد بالجزائر في "حال توفر أجواء نجاح انعقاده".

وترأس أردوغان وتبون في أنقرة اليوم الإثنين، الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

فيما يرأس تبون إلى جانب نائب أردوغان في إسطنبول الثلاثاء، منتدى الأعمال والاستثمار التركي الجزائري.

وصرح تبون لدى وصوله إلى أنقرة، خلال لقائه ممثلين عن الجالية الجزائرية، إن علاقات الجزائر بتركيا "قوية جدا، معتبرا أن زيارته "ضرورية خاصة وأن العلاقات الثنائية عرفت تطورا ملحوظا خلال العامين الأخيرين".

كما أعرب الرئيس الجزائري، عن الاستعداد لتطويرها إلى "أعلى مستوى"، مشددا على "أهمية العلاقات بين البلدين، على جميع الأصعدة لاسيما اقتصادية، والسياسية والتاريخية".

وجاء الملف الليبي كواحد من القضايا التي نسقت فيها الجزائر وتركيا في إطار مساعي إيجاد حل سياسي، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن التطورات الحاصلة في فلسطين.

وخلال زيارة الرئيس التركي إلى الجزائر، نهاية يناير 2020، قال الرئيس عبد المجيد تبون حينها إن هناك اتفاق تام مع الرئيس أردوغان على إتباع مخرجات اجتماع برلين بشأن ليبيا لتحقيق السالم في البلد الجار.

من جهته قال تشاووش أوغلو إنه بحث مع نظيره الجزائري أيضًا قضايا إقليمية ودولية، مثل ليبيا وتونس والساحل.

وأضاف: "أود أن أقول بكل سرور إن وجهات نظر الجزائر وتركيا متطابقة بشأن هذه القضايا".

وشدّد على أن تركيا ترى أن الدور الجزائري مهم جدا ومفيد لضمان سلام المنطقة واستقرارها.

وتابع: "اتفقنا على العمل معًا في كل هذه القضايا التي تحدثنا عنها".

ووقعت الجزائر وتركيا في 23 مايو 2006، معاهدة للتعاون والصداقة، وحسب مراقبين فقد أعطت هذه الاتفاقية دفعا قويا للتعاون الثنائي بين البلدين على أصعدة مختلفة.

ونصت المعاهدة التي وقعها آنذاك، الرئيس أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء، والرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، على تطوير الحوار في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والتزام الطرفين بتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس اجتماع سنوي رفيع المستوى بين البلدين.