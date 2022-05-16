أحمد صلاح أفضل لاعب في بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة

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حصل أحمد صلاح لاعب الأهلي للكرة الطائرة على جائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال والتي توج بها الفريق على حساب الترجي التونسي.

وتوج الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، بلقب بطولة أفريقيا للأندية رقم 40 والتي تقام في تونس خلال الفترة من 5 وحتى 18 مايو الجاري.

وحقق الأهلي اللقب عقب تغلبه على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 3 - 1، في اللقاء الذي أقيم على صالة قليبية بتونس.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 22، 25 - 22، 24 - 26، 25 - 17".

وحقق الأهلي اللقب الخامس عشر في تاريخه بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه الصفاقسي التونسي برصيد 6 ألقاب.