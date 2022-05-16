هندوراس: القبض على زعيمة عصابة مخدرات مطلوبة في أمريكا

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ألقت السلطات في هندوراس القبض على هيرليندا بوباديلا زعيمة عصابة مخدرات مشتبه بها، والمطلوبة في الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة يوم الأحد أنه تم اعتقال المواطنة الهندوراسية خلال عملية في غابات الساحل الكاريبي للبلاد. كما تم أيضا اعتقال 3 هندوراسيين خلال العملية.

وقتل أحد أقارب بوباديلا عندما أطلق النار على رجال الشرطة- ووفقا لتقارير وسائل إعلام فإن القتيل هو ابنها، تيتو مونتيس.

كما ذكرت التقارير أن ابنا آخر لبوباديلا يدعى خوان مونتيس تمكن من الهرب.

وفي قضية الأشخاص الثلاثة، عرضت الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار لكل شخص مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقالهم.

وقاد الثلاثي عصابة مونتيس بوباديلا، التي قيل إنها متورطة في تهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم عنف وفساد.

وتم تسليم ابن ثالث للولايات المتحدة عام 2017 وحكم عليه بالسجن 37 عاما.

يشار إلى أنه منذ أن تولى الرئيسة اليسارية زيومارا كاسترو منصبها في كانون الثاني/يناير الماضي، تم تسليم سلفها خوان أورلاندو هيرنانديز إلى الولايات المتحدة والرئيس السابق لشرطة هندوراس، خوان بونيلا المعروف باسم "إل تيجري" أو (النمر)، بمزاعم التورط في الاتجار بالمخدرات.