كشف ملابسات فيديو تضرر سيدة من تعدي زوج نجلتها وشقيقه عليها في الغربية

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على موقع إخباري متضمنا تضرر سيدة من قيام زوج نجلتها وشقيقه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح قطعي في اليد.

بفحص الفيديو تبين أنه بتاريخ 9 مايو الجاري، وتبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من ربة منزل "القائمة على نشر مقطع الفيديو" ونجلتها ونجل خالة القائمة على النشر، مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، بتعدي زوج نجلة السيدة وشقيقه، عليهم بالضرب وإحداث إصابة المُبلغة عن طريق استخدام سلاح أبيض "سكين"، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة إثر خلافات عائلية.

أمكن ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.