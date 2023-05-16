تكثف أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب تخلص من حياته، داخل منزله بإحدى قرى مركز شرطة شبين القناطر؛ بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، ثم نقلها إلى مشرحة مستشفى بنها.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب، يبلغ من العمر 36 عاما، متوفيا داخل حجرة نومه.

وتوصلت التحريات بعد سؤال أسرته، حيث أفادوا بأنهم عثروا عليه متوفيًا، مؤكدين أنه تخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة، ولم توجد على جسدة أي إصابات ظاهرية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.