كولر يحذر لاعبي الأهلي من «كبرياء الترجي»

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي على ضرورة التركيز في مباراة الترجي، المُقرر لها العاشرة مساء الجمعة القادم بإستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح كولر في حديثه مع لاعبي الأهلي باجتماع عقده مساء أمس الإثنين على ضرورة عدم التهاون أمام الترجي، والالتزام بالتركيز طيلة أحداث مباراة الإياب.

وأشار مدرب الأهلي إلى أن الترجي سيدخل مباراة الإياب غير باكيًا على شيء، بالإضافة لرغبة الفريق التونسي في الدفاع عن كبرياءه، وهو ما سيجعله يلعب بتحرر ودون قيود، الأمر الذي قد يتسبب في تشكيل الخطورة على الأحمر، مؤكدًا أنه يتوجب على الفريق الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، والحفاظ على المعنويات المرتفعة في الفترة الماضية.

كما حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي على الاجتماع باللاعبين في ملعب مختار التتش بالجزيرة، وطالبهم خلالها بنسيان نتيجة مباراة الذهاب، والتركيز على مباراة العودة، فيما عقد كولر جلسة مع أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة اللاعبين.

وكان الأهلي قد فاز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب حمادي العقربي برادس.